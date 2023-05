75 % des Américains sont préoccupés par les risques posés par l'IA (enquête)

L'ADL s'inquiète du fait que ces outils, tels que ChatGPT, puisse exacerber l'antisémitisme

75 % des Américains craignent que les outils d'intelligence artificielle tels que ChatGPT ne soient utilisés à mauvais escient pour causer du tort, selon une enquête publiée aujourd'hui par la Ligue anti-diffamation (ADL)

L'ADL s'inquiète du fait que ces outils puissent accroître l'antisémitisme. "Nous nous joignons à la plupart des Américains qui sont profondément préoccupés par la possibilité que ces plateformes exacerbent les niveaux déjà élevés d'antisémitisme et de haine dans notre société, et par le risque qu'elles soient utilisées à mauvais escient pour diffuser des informations erronées et alimenter l'extrémisme", a déclaré Jonathan Greenblatt, directeur de l'Anti-Defamation League.

Gage Skidmore - wikipédia Jonathan Greenblatt, directeur général de l'ADL

En février 2021, L'American Jewish Committee (AJC) avait lancé une campagne de sensibilisation visant à convaincre les plateformes de réseaux sociaux de s'attaquer à la propagation de l'antisémitisme en prenant des "mesures concrètes." Cette campagne fait suite à la publication du rapport de l'AJC, une organisation de défense des Juifs, sur l'état de l'antisémitisme en Amérique 2022, qui a révélé qu'un nombre important d'Américains sont confrontés à des contenus antisémites en ligne.

Les États-Unis ont connu en 2021 un nombre record de 2 717 actes antisémites.