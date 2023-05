Joe Biden célèbre l'héritage juif américain et dénonce l'antisémitisme

"Les attaques antisémites sont une tache sur l'âme de l'Amérique"

Le président américain Joe Biden a appelé mardi soir à célébrer l'histoire juive américaine et à lutter contre l'antisémitisme, lors d'un événement à la Maison-Blanche marquant le mois du patrimoine juif américain.

"Nous célébrons en ce mois les Juifs américains dont les valeurs, la culture et les contributions ont façonné ce que nous sommes en tant que nation, et ce n'est pas une hyperbole", a déclaré le président.

Joe Biden a notamment raconté aux législateurs et aux dirigeants communautaires présents, comment la marche "Unite the Right" en 2017, lors de laquelle les suprématistes blancs scandaient des slogans antisémites, avait influencé sa décision de se présenter à la présidence. "A ce moment j'ai su que nous devions rester engagés dans le travail de notre époque. La haine ne disparaît jamais", a-t-il dit.

Soulignant la montée des incidents antisémites aux États-Unis, Joe Biden a appelé les Américains à ne pas rester silencieux face au phénomène, assimilant la passivité "à de la complicité".

"C'est ignoble. Ces attaques constituent également une menace pour d'autres communautés minoritaires, mais plus important encore, elles sont littéralement une tache sur l'âme de l'Amérique", a-t-il conclu.