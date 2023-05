L’ancien maire de New York Rudolph Giuliani, accusé d’antisémitisme

Rudolph Giuliani est également accusé de dénigrer la taille du pénis des hommes juifs et d'avoir fait des commentaires sur les "Arabes flippants et les Juifs"

L’ancien maire de New York Rudolph Giuliani, à la tête de la ville notamment lors des attentats du 11 septembre 2001 et devenu par la suite collaborateur de Donald Trump, s'est moqué des Juifs qui observaient la fête de Pessah (Pâque juive). "Les juifs veulent faire leur foutue Pâque tout le temps", a-t-il dit, selon une plainte déposée lundi par une ancienne assistante qui l'accuse d'agression sexuelle et de harcèlement.

Yonatan Sindel/Flash90 Des ouvriers préparent de la matza, pain sans levain traditionnel utilisé pendant les 8 jours de la fête de la Pâque juive

La plainte déposée devant la Cour suprême de New York indique que les commentaires de M. Giuliani ont été enregistrés. "Oubliez la Pâque. C'était il y a 3 000 ans. La mer Rouge s'est séparée, ce n'est pas grave. Ce n'est pas la première fois que cela arrive", a ajouté l’ancien maire.

Les détails de l'action en justice ayant trait au judaïsme ont été rapportés pour la première fois par le journal juif américain Forward. En plus de se moquer de l'observance juive de Pessah, la plainte accuse également Rudolph Giuliani d'avoir dénigré la taille du pénis des hommes juifs et d'avoir fait des commentaires mentionnant "les Arabes flippants et les Juifs", entre autres sorties racistes sur les minorités.

Don EMMERT (AFP/Archives) Rudolph Giuliani et Donald Trump

La majeure partie de l'action en justice se fonde sur les allégations de Nicole Dunphy, une ancienne collaboratrice de Giuliani, selon lesquelles ce dernier l'aurait poussée à avoir des relations sexuelles sans son consentement, et l'aurait harcelée continuellement depuis qu'elle avait commencé à travailler pour lui en janvier 2019. Rudolph Giuliani s'est vu interdire en 2021 l’exercice de la profession d'avocat dans l'État de New York, après ses fausses déclarations répétées au sujet de l’élection présidentielle américaine de 2020 supposément truquée et "volée" à Donald Trump.