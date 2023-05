New York : vente aux enchères en ligne d’objets liés à la Shoah

Si Sotheby's, Christie's, eBay et d'autres grands noms de la vente aux enchères n'autorisent pas la vente de souvenirs nazis, cette pratique n'est pas illégale

Une "vente aux enchères de liquidation de biens" à New York a mis en ligne des objets liés à la Shoah. Des objets nazis seront également mis en vente par Antique Arena, notamment des affiches de propagande, des uniformes militaires et des médailles.

John MacDougall/AFP Zyklon B

Si Sotheby's, Christie's, eBay et d'autres grands noms de la vente aux enchères n'autorisent pas la vente de souvenirs nazis, cette pratique n'est pas illégale et de nombreuses petites maisons de vente en ont fait une pratique courante aux États-Unis. On estime que la moitié des pièces militaires vendues aux enchères sont liées à la période nazie, mais on recense beaucoup moins d'objets liés à la Shoah.

Antique Arena a souvent mis aux enchères des objets nazis, et la vente de samedi prochain propose la plupart des objets avec des enchères de départ de 10 dollars et des ventes finales estimées entre 100 et 150 dollars. On ne sait pas à qui appartenait la collection mise en vente ni quelle était l'intention de cette personne en rassemblant de tels objets.

GABRIEL BOUYS (AFP) Un uniforme de prisonnier des camps de concentration

Un rapport récent fait état d'une forte augmentation des incidents antisémites et la sensibilisation à la Shoah est un problème majeur. En témoigne l'exemple des Pays-Bas, où 53 % des personnes interrogées ignorent que la Shoah a eu lieu dans leur pays. Plus inquiétant encore, 23 % des jeunes Néerlandais considèrent que l'Holocauste est un mythe ou qu'il a été "grandement exagéré".