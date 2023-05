Sam Altman, créateur de ChatGPT, pour une régulation de l'intelligence artificielle

Parmi les craintes du public qui observe les progrès fulgurants de ChatGPT, figure notamment celle de la suppression massive d'emplois

Auditionné devant le Congrès américain, Sam Altman, dirigeant de la société OpenAI à l'origine du robot conversationnel ChatGPT qui déchaîne les passions, a plaidé pour une régulation de l'intelligence artificielle face aux dommages qu'elle pourrait causer sur les sociétés.

"Nous pensons que la régulation des gouvernements sera cruciale pour éviter les dangers posés par des outils de plus en plus puissants. Le gouvernement américain pourrait par exemple envisager de mettre en place une combinaison d'exigences en matière de licences et de tests pour le développement de nouveaux modèles d'intelligence artificielle au-delà d'un certain seuil de capacités ", a déclaré le PDG.

La forme que cette régulation doit prendre fait aujourd'hui débat. Une chose est sûre, face à une intelligence artificielle capable de produire des textes, des images et du son - quitte à brouiller les pistes entre le vrai et le faux - il faut trouver une solution. Parmi les craintes du public qui observe les progrès fulgurants de ChatGPT, figure notamment celle de la suppression massive d'emplois.

"Il y aura forcément un impact sur le marché du travail", a confirmé Sam Altman face aux sénateurs. Je pense qu'il faudrait une véritable réflexion de la part du gouvernement afin de savoir comment atténuer cet impact, mais je suis tout de même très optimiste quant à la qualité des emplois de demain."

Si cette audition au Congrès américain n'est que la première d'une série sur le sujet, les États-Unis sont encore loin des mesures de régulation engagées par l'Europe en la matière. Le Parlement européen doit en effet voter dès le mois prochain pour une nouvelle législation de vaste réglementation de l'intelligence artificielle.