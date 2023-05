Tweet anti-Soros : Musk s'en prend à l'ADL et indigne la diplomatie israélienne

Critiqué par l'Anti-Defamation League, le PDG de Twitter a affirmé que l'organisation se livrait elle-même à la diffamation

Le propriétaire et PDG de Twitter, Elon Musk, s'est attiré les foudres de l'Anti-Defamation League (ADL) et du ministère israélien des Affaires étrangères à la suite de ses propos sur le milliardaire George Soros, qui finance des fonds spéculatifs et qui est un grand donateur de gauche. Elon Musk s'est fendu d'un tweet mardi dans lequel il a comparé Soros au super-vilain de l'univers Marvel Magneto et l'a accusé de haïr l'humanité. "Soros me rappelle Magneto", a tweeté Musk.

Dans un message ultérieur, le multimilliardaire a répondu à un utilisateur de Twitter qui affirmait que Soros était motivé par de "bonnes intentions". "Vous supposez qu'il s'agit de bonnes intentions. Ce n'est pas le cas. Il veut éroder le tissu même de la civilisation. Soros déteste l'humanité".

Plus tard dans la journée de mardi, le PDG de l'ADL, Jonathan Greenblatt, a affirmé sur Twitter que les commentaires de Musk "enhardiront les extrémistes qui élaborent déjà des conspirations anti-juives et ont essayé d'attaquer Soros et les communautés juives en conséquence."

https://twitter.com/i/web/status/1658465143393595393 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Musk a répliqué que l'Anti-Defamation League se livrait elle-même à la diffamation, en tweetant : "L'ADL devrait simplement laisser tomber le 'A'".

Mercredi, le ministère israélien des Affaires étrangères est intervenu, affirmant que les propos d'Elon Musk avaient déclenché une recrudescence des activités antisémites en ligne. "L'expression 'Les Juifs' a fait un bond dans la liste des sujets en vogue sur Twitter aujourd'hui, à la suite d'un tweet à connotation antisémite de celui qui n'est autre que le propriétaire et PDG du réseau social, Elon Musk", a déclaré le ministère des Affaires étrangères. "Le tweet de Musk a immédiatement provoqué un déluge de théories du complot antisémites sur Twitter", s'est désolé le ministère.