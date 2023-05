"Israël est mon cœur et ma maison. Nous sommes tous ici profondément fiers de notre patrie juive"

Le Conseil israélo-américain et le consulat d'Israël à Los Angeles ont rendu hommage à Gal Gadot et à d'éminents Américains d'origine israélienne lors de la célébration officielle du 75e anniversaire de l’indépendance de l’État d’Israël mercredi soir.

"Israël est mon cœur et ma maison. Nous sommes tous ici profondément fiers de notre patrie juive. Cette célébration est un témoignage de notre unité, de notre force", a déclaré l’actrice israélienne après avoir reçu sa récompense. "En tant qu'Israélienne vivant aux États-Unis, je suis très consciente de l'importance de maintenir un lien fort et de construire des ponts entre les peuples américain et israélien. Nos origines peuvent être différentes, nos parcours uniques, mais notre objectif collectif est commun", a-t-elle poursuivi.

Eden Shohat/Israeli American Council Gal Gadot à la célébration du 75e anniversaire de l’indépendance de l’État d’Israël à Los Angeles

Des prix ont également été décernés pour des réalisations exceptionnelles à Miriam Adelson, médecin et philanthrope, à Arie Belldegrun, fondateur de Kite Pharma et cofondateur et président exécutif d'Allogene Therapeutics, et à Dovi Frances, partenaire fondateur de la société d'investissement Group 11.

"Nous sommes fiers d'honorer ces Israélo-Américains exceptionnels, qui ont eu un impact considérable non seulement dans nos communautés, mais aussi dans le monde entier", a déclaré Shoham Nicolet, cofondateur et directeur du Conseil israélo-américain. "Nous sommes ravis de collaborer à cet incroyable moment d'unité et de solidarité célébrant l'existence miraculeuse d'Israël et jetant des ponts entre les peuples américain et israélien", a-t-il ajouté.

Arie Leib Abrams/Flash90 Tamir Grinberg

"En tant que consul général d'Israël, cela me fait chaud au cœur de voir un grand rassemblement de juifs et de chrétiens, de chefs religieux et de responsables communautaires, en l'honneur d’Israël", a quant à lui assuré le consul général d'Israël à Los Angeles, Hillel Newman. "C'est une merveilleuse démonstration du lien indéfectible qui unit les communautés juive et chrétienne à Israël", a-t-il conclu.

L'événement a également été marqué par une prestation spéciale de l'auteur-compositeur-interprète israélien Tamir Grinberg, vainqueur du concours de chant de la télé-réalité israélienne "Kochav nolad" (Nouvelle star).