Des secouristes israéliens forment le personnel d'une synagogue californienne

Cette formation a lieu quatre ans après la fusillade de la synagogue de Poway

Quatre ans après qu'un tireur a tué une personne et en a blessé trois autres à la synagogue de Poway, en Californie, à l'occasion de la Pâque, des paramédicaux du Magen David Adom ont organisé des sessions de formation dans les synagogues de sept villes californiennes, dont Poway, a rapporté le média JNS.

Les cours commencent par des conférences de 90 minutes, suivies d'exercices au cours desquels les participants jouent à la fois le rôle de "victimes" et de passants indemnes devenus sauveteurs. Le premier cours, à Chabad of Poway, a eu lieu le 15 mai, quatre ans après la fusillade d'avril 2019. D'autres sessions de formation étaient prévues à La Jolla, San Diego, Laguna Niguel, Los Angeles, Foster City et San Rafael.

La formation "sept premières minutes" de Magen David Adom vise à responsabiliser les communautés et à leur donner la confiance nécessaire pour qu'elles sachent qu'en travaillant ensemble, elles peuvent agir pour sauver des vies immédiatement après un attentat ou une catastrophe, avant l'arrivée des premiers intervenants", a déclaré Raphael Herbst, un secouriste du Magen David Adom.

"C'était particulièrement significatif d'être ici à la synagogue des Habad à Poway, et nous prions pour que cette communauté n'ait jamais à faire face à une autre tragédie comme celle qu'elle a vécue il y a quatre ans", a-t-il ajouté.

M. Herbst a eu envie de devenir secouriste après la mort de son oncle, secouriste, alors qu'il apportait son aide au World Trade Center le 11 septembre 2001. "Cette formation ne consiste pas seulement à apprendre à stopper les hémorragies. Il s'agit de savoir comment se mettre à l'abri alors que le danger persiste et de prendre des mesures immédiates après l'incident pour s'assurer que les premiers intervenants savent où se trouvent les blessés et peuvent les évacuer le plus rapidement possible pour leur prodiguer des soins médicaux qui pourraient leur sauver la vie", a-t-il expliqué.