"Le terrorisme ne doit pas nous terroriser. La violence ne doit pas nous dissuader. La lutte continue", a dit Salman Rushdie

L’écrivain Américano-indo-britannique Salman Rushdie est réapparu jeudi soir en public à New York lors d'un gala d'une organisation de défense des écrivains, pour la première fois depuis une attaque au couteau aux Etats-Unis en août qui a failli lui coûter la vie. Il a reçu une récompense d'honneur du groupe de défense de la liberté d'expression et de la littérature, PEN America, dont il a été le président.

Salman Rushdie, qui portait des lunettes avec un verre noir à l'œil droit, s'est d'abord fait photographier sur le tapis rouge du gala dans l'écrin du Musée américain d'histoire naturelle près de Central Park, à Manhattan. Il s’est adressé, ému, aux 700 invités du gala, sans que sa présence ait été annoncée.

PEN America n'a jamais été aussi "importante", a-t-il dit. "Le terrorisme ne doit pas nous terroriser. La violence ne doit pas nous dissuader. La lutte continue", a-t-il déclaré en français, espagnol et anglais.

En août dernier, l’auteur des "Versets sataniques", sous le coup d’une fatwa de l'Iran depuis plus de 30 ans, avait été poignardé au cou et à l'abdomen lors d’une conférence littéraire dans l'Etat de New York. Un jeune Américain d'origine libanaise? soupçonné d'être sympathisant de l'Iran chiite? s'était jeté sur lui, armé d'un couteau, et l'avait poignardé une dizaine de fois. Salman Rushdie a depuis perdu un œil et l’usage d’une main.