L'attente insoutenable des négociations sur la dette américaine

Joe Biden a jugé dimanche "inacceptables" les propositions des républicains dans le cadre des négociations tendues sur le plafond de la dette américaine, tout en estimant qu'une solution pouvait encore être trouvée pour éviter aux États-Unis un défaut de paiement. "Il est temps que l'autre camp abandonne ses positions extrêmes, car une grande partie de ce qu'il a déjà proposé est tout simplement, franchement, inacceptable", a déclaré Biden depuis Hiroshima, au Japon, où il participait au sommet des dirigeants du G7.

SAUL LOEB (AFP) Kevin Mc Carthy actuel chef de la majorité républicaine au Sénat

Après un weekend marqué par de fortes tensions, le président américain Joe Biden et le chef des républicains à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, se préparent à reprendre les discussions cruciales dès lundi. L'objectif est clair : parvenir rapidement à un accord visant à rehausser le plafond de la dette américaine afin d'éviter un défaut de paiement dangereux pour les États-Unis. C’est le 1er juin que le pays risque de se retrouver face à une échéance critique avec un réel danger de défaut de paiement et des conséquences économiques considérables pour l'économie mondiale dans son ensemble.

Mais les négociations sur le relèvement du plafond de la dette américaine sont actuellement au cœur d'un bras de fer entre les républicains et l'administration Biden. Les républicains insistent sur la nécessité de réaliser d'importantes coupes budgétaires, exigeant une réduction drastique des dépenses gouvernementales pour les ramener aux niveaux de l’année dernière, soit une réduction de 130 milliards de dollars. L’administration Biden a fermement rejeté cette demande et propose plutôt de réduire quelques dépenses tout en augmentant les impôts pour les plus riches et les entreprises. Conjointement, l'administration Biden fait pression pour prolonger le plafond d'emprunt jusqu'en 2025, selon les médias américains.

"Alors que la réunion de la banque centrale américaine de juin se profile et que la possibilité d'un relèvement, qui était pratiquement exclue il y a une à deux semaines, se fait de plus en plus pressante, des responsables de la Fed sont nombreux à intervenir cette semaine", relèvent aussi les analystes de Deutsche Bank. Selon plusieurs spécialistes de la bourse, il est crucial de parvenir à un accord dans les plus brefs délais, car un échec des négociations aurait des conséquences catastrophiques tant pour l'économie américaine que pour l'économie mondiale.