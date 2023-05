Hillary Clinton admet que l'"âge est un problème" pour Joe Biden en 2024

"Je pense qu'il peut être réélu, et c'est ce que nous devrions tous espérer"

L'ancienne candidate démocrate à la présidence, Hillary Clinton, a admis ce week-end que l'âge avancé du président Biden était un problème pour son éligibilité en 2024, mais a exhorté les électeurs à le soutenir malgré tout.

Mme Clinton, âgée de 75 ans, a exprimé un léger scepticisme quant à l'aptitude du président, âgé de 80 ans, à exercer ses fonctions lors d'une conférence le week-end dernier du Financial Times à Washington, déclarant que "son âge est un problème, et les gens ont tout à fait le droit de le prendre en considération".

L'ancienne secrétaire d'État et sénatrice de New York répondait à une question d'Edward Luce, rédacteur en chef du Financial Times, sur le fait que M. Biden avait failli tomber des escaliers lors du sommet du G7 à Hiroshima, au Japon, la semaine dernière. "Le moment où il a failli tomber en descendant les escaliers il y a un ou deux jours a été un véritable coup de massue", a déclaré M. Luce. "Chaque fois que cela se produit, on a le cœur serré parce que ces choses peuvent avoir des conséquences. Est-ce que c'est une préoccupation ?", a demandé le journaliste.

Dominick Reuter (AFP) Joe Biden et Hillary Clinton

"C'est une préoccupation pour tout le monde. Nous avons eu des présidents qui sont tombés avant, qui étaient beaucoup plus jeunes, et les gens n'ont pas eu de palpitations cardiaques. Mais, vous savez [...] Je suis de ceux qui pensent qu'il est déterminé à se présenter", a-t-elle répondu. "J'espère donc qu'il restera concentré et qu'il sera en mesure de participer aux élections, car je pense qu'il peut être réélu, et c'est ce que nous devrions tous espérer", a-t-elle poursuivi.

Selon un récent sondage Washington Post-ABC News, 63 % des Américains estiment que Joe Biden n'est pas assez vif mentalement pour gouverner efficacement et 62 % estiment qu'il n'est pas en bonne forme physique.