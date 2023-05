USA : TikTok porte plainte contre l'Etat du Montana

Selon TikTok, cette interdiction "enfreint la constitution des Etats-Unis de multiples façons"

TikTok a déposé lundi une action en justice contestant la décision de l'État du Montana d'interdire l'utilisation de l'application chinoise.

Propriété de ByteDance, TikTok soutient notamment que l'interdiction, censée entrer en vigueur le 1er janvier prochain, "enfreint la constitution des Etats-Unis de multiples façons", et notamment le premier amendement qui garantit la "liberté d'expression".

Le Montana a adopté mi-avril un texte qui ordonne aux magasins d'applications mobiles (Apple et Google) de ne plus distribuer TikTok à partir du 1er janvier 2024, tandis que le Congrès et la Maison Blanche réfléchissent à des projets de loi similaires. Cet État du nord-ouest du pays est le premier à tenter d'interdire la plateforme, considérée comme un outil d'espionnage et de manipulation de masse aux mains du régime chinois.

L'ancien président Donald Trump avait déjà cherché en 2020 à barrer la route à l'application sur le sol américain, avant que plusieurs décisions de justice n'empêchent l'entrée en vigueur des interdictions promues.

Des utilisateurs de TikTok dans le Montana ont eux aussi intenté une action en justice contre l'interdiction de l'État. La plateforme de vidéos courtes compte 150 millions d'utilisateurs aux Etats-Unis et 1,7 milliard dans le monde.