Woody Allen sauve un ami de l’étouffement par la manœuvre de Heimlich

Woody Allen est venu à la rescousse de son ami avec "une force et une vigueur surprenantes", selon des témoins de la scène

L’acteur et réalisateur juif américain Woody Allen, a sauvé son ami Andrew Stein, ancien président de l'arrondissement de Manhattan, mardi, lorsque ce dernier s'est étouffé avec un morceau de porc dans un restaurant de New York, a rapporté le New York Post. "Je suis gêné de le dire, mais Woody m'a sauvé la vie", a déclaré M. Stein, juif lui aussi. "D'habitude, je commande du poisson, mais cette fois, j'ai opté pour du porc", a-t-il précisé.

"C'était vraiment comme une scène d'un de ses films", a déclaré Stein au journal, qui a noté que Woody Allen est venu à la rescousse de son ami avec "une force et une vigueur surprenantes", selon des témoins de la scène.

Woody Allen avait déjà sauvé quelqu’un de l’étouffement grâce à la manœuvre de Heimlich dans un restaurant new-yorkais en 1992, a également rapporté le New York Post. Il s’était alors porté au secours de Jean Doumanian, un ancien producteur du "Saturday Night Live".

Le dernier film du réalisateur âgé de 87 ans, connu pour avoir popularisé l'homme juif névrosé dans ses comédies, s'intitule "Coup de chance". Le film sera un thriller et son premier tourné en français. Selon Variety, un distributeur l'a choisi le mois dernier.