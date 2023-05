Présidentielle américaine : Ron DeSantis annonce sa candidature sur Twitter

L'événement en direct sur Twitter avec Elon Musk a été marqué par quelques couacs

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a annoncé mercredi sa candidature à l'élection présidentielle américaine lors d'un événement en direct sur Twitter avec Elon Musk, marqué par quelques couacs.

Le lancement de campagne tant attendu - le tout premier à se faire sur un réseau social - a ainsi été retardé de près d'une demi-heure en raison du fait que les serveurs de la plateforme étaient apparemment débordés, victimes de plantages à répétition. Plus de 400 000 internautes s'étaient en effet connectés afin d'assister à l'annonce du conservateur, qui affrontera Donald Trump lors des primaires du parti républicain.

"Je me présente à la présidence des États-Unis pour diriger le grand retour américain", a finalement déclaré DeSantis aux internautes, alors que des dizaines de milliers d'entre eux aient déjà quitté l'événement Twitter à ce moment-là.

En dépit de ces problèmes techniques, le camp DeSantis a déclaré avoir levé un million de dollars en ligne en une heure. L'équipe du président Joe Biden a ironisé en tweetant un lien vers une page de collecte de fonds, déclarant : "Ce lien fonctionne".

Sur sa plateforme Truth Social, Donald Trump n'a pas non plus manqué de tourner l'annonce de DeSantis en dérision, affirmant : "Mon bouton rouge est meilleur, plus gros, plus fort et il fonctionne", en référence à une guerre des mots qu'il avait eue avec Kim Jong Un, le dirigeant de Corée du Nord, lorsqu'il dirigeait les Etats-Unis.