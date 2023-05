Des responsables gouvernementaux israéliens attendus à Washington

Benjamin Netanyahou attend toujours d'être invité à Washington

Axios a révélé mercredi que des responsables israéliens s'étaient rendus à la Maison Blanche afin de tenir des pourparlers sur l'Iran et l'Arabie saoudite, prélude à une visite du ministre israélien des Affaires stratégiques Ron Dermer et du conseiller à la sécurité nationale Tzachi Hanegbi à Washington la semaine prochaine.

Ce ballet diplomatique intervient dans le contexte d'inquiétudes croissantes concernant l'avancée du programme nucléaire iranien, ainsi que des efforts en faveur d'un accord de paix entre l'Etat hébreu et l'Arabie saoudite.

Selon les informations rapportées, Ron Dermer et Tzachi Hanegbi devraient notamment rencontrer le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan. Les échanges porteront sur la menace iranienne, toujours plus importante, face à laquelle Jérusalem durcit le ton, multipliant les allusions et les mises en garde face à une possible attaque israélienne des sites stratégiques de Téhéran.

Il sera également question de la normalisation des relations israélo-saoudiennes, alors que Riyad et Washington ont posé leurs conditions à cette percée diplomatique considérée comme décisive pour la région.

Le déplacement de Ron Dermer et Tzachi Hanegbi serait le tout premier de responsables gouvernementaux israéliens depuis l'entrée en fonction du nouveau gouvernement, tandis que Benjamin Netanyahou attend toujours d'être invité à la Maison Blanche. Si l'entourage de Joe Biden se veut rassurant quant à une prochaine visite de ce dernier aux Etats-Unis, d'autres sources bien placées affirment que le président américain, fermement opposé à la réforme du système judicaire israélien, attend les prochains développements sur cette question pour convier le Premier ministre.