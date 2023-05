Les États-Unis lancent la toute première stratégie nationale de lutte contre l'antisémitisme

Washington "assurera la mise en œuvre efficace de la stratégie"

Washington a dévoilé jeudi une stratégie de lutte contre l'antisémitisme, le tout premier plan national de ce type visant à lutter contre ce fléau qui a connu une augmentation sans précédent dans le monde ces dernières années.

La Stratégie nationale des États-Unis pour contrer l'antisémitisme comprend plus de 100 nouvelles actions de sensibilisation à l'antisémitisme - en particulier sur les campus universitaires et en ligne - pour protéger les communautés juives, inverser la normalisation de cette haine et renforcer la solidarité intercommunautaire.

Washington "assurera la mise en œuvre efficace de la stratégie et en tirera parti pour faire avancer notre lutte contre d'autres formes de haine", a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

"En outre, la stratégie réaffirme l'engagement inébranlable des États-Unis envers le droit à l'existence de l'État d'Israël, sa légitimité et sa sécurité - et indique clairement que lorsqu'Israël est pointé du doigt en raison de la haine anti-juive, c'est de l'antisémitisme", il a ajouté.

AP Photo/Patrick Semansky

Les États-Unis ont récemment connu une augmentation alarmante des incidents antisémites, a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué. Selon le Federal Bureau of Investigation, les Juifs américains représentent 2,4 % de la population, mais ils sont victimes de 63 % des crimes de haine à motivation religieuse signalés.

"Alors que les incidents antisémites affectent le plus directement et le plus intensément la communauté juive, l'antisémitisme nous menace tous. Les théories du complot antisémite alimentent d'autres formes de haine, de discrimination et de préjugés, notamment la discrimination contre d'autres minorités religieuses, le racisme, le sexisme et la haine anti-LGBTQI+", indique la Maison Blanche.

La déclaration faisait référence au Comité politique interinstitutions sur l'antisémitisme, l'islamophobie et les formes connexes de préjugés et de discrimination que Biden a créé en décembre 2022, qui a fini par être à l'origine de la stratégie nationale contre l'antisémitisme.

"Alors que la communauté juive américaine connaît un antisémitisme à des niveaux jamais vus depuis des générations, nous apprécions profondément que la Maison Blanche ait intensifié et mis en œuvre cette stratégie importante et globale", a déclaré Jonathan Greenblatt, PDG de l'Anti-Defamation League.