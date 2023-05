Winnie l'Ourson fuit devant un tueur: la dernière polémique made in USA

"Cours comme un lapin si la voie est libre et sans danger. Aide tes amis. Cache toi comme Winnie dans un pot de miel."

Face au danger des fusillades dans les écoles aux États-Unis, c’est le personnage de Winnie l’Ourson qui apprend aux enfants à réagir. Des livrets mettant en scène le célèbre personnage de Alexander Milne se cachant à la vue d'un tireur ont été distribués lundi dernier dans des écoles maternelles, de Dallas au Texas.

"Cours, cache-toi, bats-toi". Ce n'est effectivement pas ce que l'on pourrait imaginer lire dans les histoires de Winnie l’Ourson, destinées aux très jeunes enfants.

C’est pourtant ce qui est écrit sur la couverture de ce livret intitulé “Stay Safe" (sois prudent), reprenant le célèbre slogan « Run, Hide, Fight » qui résume les recommandations de la police fédérale si une attaque venait à se produire dans une école.

"Cours comme un lapin si la voie est libre et sans danger. Aide tes amis. Cache toi comme Winnie dans un pot de miel." "Ferme les portes, éteins les lumière et ton téléphone si tu en as un." Des recommandations très concrètes sur la conduite à suivre en cas de fusillade, mais dont le ton enfantin a fait polémique d'autant que les parents n’avaient pas été prévenus que ce livre allait être distribué sans aucune préparation ou accompagnement.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a déclaré “les élus n'ont pas le courage d'assurer la sécurité des enfants" en légiférant sur l’usage des armes à feu. Résultat on se contente de ce genre d’initiatives hasardeuses."

Ce livre a été a été publié par Praetorian Consulting, une société qui propose des formations en matière de sécurité aux entreprises et aux écoles, pour les un an de la fusillade d’Uvalde. Cette dernière avait tué 19 enfants et 2 adultes dans une école primaire le 24 mai 2022.