La NASA organise sa première conférence publique sur les Ovnis

La NASA a observé environ 800 OVNIS sur 27 ans

La NASA a organisé sa première réunion publique sur le sujet des OVNIS mercredi avec un mot d'ordre : familiariser le public avec ces phénomènes et leur retirer l'étiquette complotiste à laquelle ils sont très souvent associés, afin de favoriser les études et la récolte d'informations. Les enquêtes précédentes sur les OVNIS ont en effet souvent fait l'objet de moqueries, mettant fin à la carrière de plusieurs responsables gouvernementaux et faisant passer les témoins de ces phénomènes comme fous, ce qui a empêché la science de se pencher suffisamment sur le sujet.

"Ce harcèlement et cette stigmatisation ont entravé considérablement le progrès scientifique dans ce domaine, décourageant de nombreux experts de se pencher sur ces phénomènes", a noté Nicola Fox, administratrice associée de la NASA pour la direction des missions scientifiques.

"Les collectes de données concernant ces phénomènes ne sont pas systématiques et se trouvent fragmentées entre diverses agences. Elles utilisent en outre souvent des instruments non calibrés pour les données scientifiques", a en outre pointé David Spergel, président de l'équipe d'étude des PAN ou phénomènes anormaux non identifiés (nom scientifique, ndlr) de la NASA.

Composée de 16 membres, celle-ci inclut des astronomes, des ingénieurs et des physiciens. Elle travaille indépendamment d'une enquête distincte du Pentagone qui a fait état en 2021 de 144 observations de PAN (phénomène aérien par des pilotes militaires qui n'ont pu être expliqués à ce jour. Tous ces experts admettent que la possibilité de phénomènes extraterrestres ne peut être exclue, même si aucune preuve formelle n'est encore venue attester d'une telle origine à ces apparitions dans le ciel.

Pour sa part, la NASA a observé environ 800 événements de ce type sur 27 ans, mais seulement 2,5 % d'entre eux peuvent être décrits comme véritablement "anormaux", selon ses termes.