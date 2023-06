L'IA a utilisé "des stratégies hautement inattendues pour atteindre son objectif" dans le test simulé. Aucun être humain n'a été blessé lors de ce test

Un drone de l'armée de l'air américaine, contrôlé par l'intelligence artificielle, a "tué" son opérateur pour l'empêcher d'interférer avec ses efforts pour mener à bien une mission, a déclaré un responsable américain le mois dernier.

L'IA a utilisé "des stratégies hautement inattendues pour atteindre son objectif" dans le test simulé, selon le chef des tests et des opérations d'IA avec le colonel Tucker "Cinco" Hamilton de l'armée de l'air américaine. Aucun être humain n'a été blessé dans la simulation.

"Le système a commencé à réaliser que même s'il identifiait la menace, l'opérateur humain lui disait parfois de ne pas tuer cette menace. Alors qu'est-ce que le système a fait? Il a tué l'opérateur. Il a tué l'opérateur parce que cette personne l'empêchait d'accomplir son objectif », a-t-il déclaré.

Hamilton a rajouté que ses équipes ont "formé le système" en lui indiquant de "ne pas tuer l'opérateur – c'est mauvais. Tu vas perdre des points si tu fais ça". Le système n'a manifestement pas suivi les commandes pré-enregistrées et a commencé par détruire la tour de communication que l'opérateur utilise pour communiquer avec le drone pour l'empêcher de tuer la cible.

Dans une déclaration à Insider , la porte-parole de l'armée de l'air américaine, Ann Stefanek, a nié qu'une simulation d'IA de ce type ait eu lieu.

"Le département de l'armée de l'air n'a pas mené de telles simulations de drones IA et reste attaché à une utilisation éthique et responsable de la technologie IA", a déclaré Stefanek. "Il semble que les commentaires du colonel aient été sortis de leur contexte et se voulaient anecdotiques."