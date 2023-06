"J'aimerais que chaque endroit soit sûr et beau pour la communauté LGBT"

Taylor Swift est inquiète pour les droits des homosexuels et personnes transgenres aux Etats-Unis. Lors d'un concert à Chicago dans le cadre de sa tournée Eras Tour, la chanteuse a profité du mois des fiertés pour faire une longue déclaration en faveur des droits LGBTQ+.

"Ces derniers temps, il y a eu tellement de lois néfastes à l'encontre de la communauté LGBTQ+. C'est douloureux pour tout le monde [...] J'aimerais que chaque endroit soit sûr et beau pour elle", a dit l'artiste, ajoutant que ses concerts étaient "un espace de célébration sécurisé" pour celle-ci.

https://twitter.com/i/web/status/1664813778318536704 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le discours de la chanteuse de 33 ans faisait notamment référence à une loi promulguée samedi par le gouverneur républicain du Texas, interdisant l'aide médicale aux transgenres. Une loi similaire a été promulguée en mai par le gouverneur de la Floride et candidat à l'élection présidentielle, Ron DeSantis.

Taylor Swift, connue pour être une fervente défenseuse de la communauté LGBTQ+, affirme régulièrement que "les personnes qui ne sont pas des hommes blancs cisgenre et hétéros souffrent d'une atteinte à leurs droits".

LISA O'CONNOR (AFP/File) Taylor Swift has shed her apolitical persona and endorsed Democrats running for the House and Senate in Tennessee, where she has lived since her teen years

En 2019, elle avait sorti le titre "You Need to Calm Down", qui contenait des paroles comme "Ne pouvez-vous pas marcher sur sa robe?" et "parce que l'ombre n'a jamais rendu personne moins gay". La chanson avait atteint la deuxième place du classement Billboard Hot 100.