La bataille de Brad Pitt et Angelina Jolie autour du château de Miraval relancée

La bataille judiciaire entre Brad Pitt et Angelina Jolie autour du château de Miraval est relancée. De nouveaux documents viennent ainsi d'être présentés devant le tribunal de Californie qui gère le divorce du couple, destinés à étayer le fait que l'actrice aurait revendu ses parts du domaine viticole sans l'accord de son ancien conjoint. Or, le contrat signé lors de l'achat du château stipule qu'aucune cession de parts n'est possible sans le consentement des deux parties.

Brad Pitt exige donc l'annulation de la transaction, soutenant qu'Angelina Jolie aurait pris cette initiative pour se venger d'une décision de justice défavorable concernant la garde de leurs enfants.

De son côté, l'actrice met en avant le fait que la vente de ses parts lui a permis "de recouvrer son indépendance financière, et de clore ce chapitre douloureux et traumatisant de sa vie et celle de ses enfants".

Le divorce de Brad Pitt et Angelina Jolie a été prononcé en 2019, au terme d'une procédure houleuse de trois ans, portant sur la garde de leurs enfants et leurs biens communs.

Outre la valeur intrinsèque du domaine de Miraval, les enjeux financiers qui entourent celui-ci sont considérables. Le Château Miraval Rosé de Brad Pitt vient en effet d'être élu "le rosé de Provence le plus désirable au monde" dans un nouveau classement du magazine français Le Figaro .

Ce vin a été introduit pour la première fois en 2013, un an seulement après que le couple d'acteurs a officiellement acheté le château français de Miraval , situé à Correns dans le Var en France (Ils avaient auparavant loué occupé un bail la propriété pendant cinq ans).