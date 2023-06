"L'homosexualité n'est pas un choix"

Alors que le mois des Fiertés bat son plein, marqué en Israël par la Gay Pride de Jérusalem la semaine dernière et celle de Tel-Aviv qui a lieu vendredi, i24NEWS s'est entretenu avec un rabbin orthodoxe qui défend la communauté LGBT.

Mike Moskowitz, chercheur en étude juive sur les "trans et queer" et rabbin de la congrégation Beit Simchat Torah, explique que son intérêt pour la cause LGBT lui vient d'une expérience personnelle à la suite de laquelle sa perception de la communauté gay, trans et queer a été transformée.

"J'étais rabbin à l'Université de Columbia lorsqu'un membre de ma famille a a fait une transition de genre. C'était la première fois que j'étais confronté à cela", raconte-t-il. "Plusieurs personnes de mon entourage se sont alors tournées vers moi avec de nombreuses questions, tandis qu'elles entendaient beaucoup d'inepties sur le sujet. J'ai alors décidé d'étudier plus profondément le sujet et d'écrire dessus afin d'informer et d'expliquer. Depuis, je suis devenu une sorte d'adresse pour les gens qui ne veulent pas être jugés".

Pour le rabbin Moskowitz, il est du devoir des responsables religieux de ne pas laisser les personnes LGBT en détresse, d'autant plus que selon lui, la Torah n'interdit pas l'homosexualité.

"On dit que la Torah interdit d'être homosexuel. Ce n'est pas vrai, car il n'y a pas de mitzva (commandement) à être hétérosexuel. En outre, l'homosexualité n'est pas un choix. Je vois à quel point ces gens souffrent lorsqu'ils voient leur identité niée. Les rabbins orthodoxes encouragent les homosexuels à épouser des femmes et en général ça se termine très mal, engendrant encore plus de souffrances. Le monde religieux se doit d'apporter des réponses intelligentes à ces questions", soutient Mike Moskowitz.

Celui-raconte être parvenu à ramener à la synagogue beaucoup de membres de la communauté LGBTQ qui ne s'y sentaient plus leur place. "Pour Rosh Hashana et Yom Kippour nous accueillons entre 4 000 et 5 000 fidèles. C'est la synagogue LGBTQ la plus importante du monde", se félicite-t-il. "De plus en plus de gens fréquentent notre communauté, en recherche de soutien et d'un pont entre leur identité sexuelle et religieuse."

Le rabbin n'hésite pas à faire une analogie entre les discriminations dont font l'objet les personnes LGBTQ et celles dont ont été victimes les Juifs en tant que minorité au cours de l'histoire. "La Torah elle-même nous dit d'aimer l'étranger, celui qui est différent de nous. Elle s'oppose aux discriminations. Je vois des gens qui ne respectent pas les commandements religieux comme le shabbat par exemple, mais qui en revanche se préoccupent beaucoup des versets qui dénoncent l'homosexualité. Ce n'est rien d'autre que de l'hypocrisie. Ces gens ont en réalité du mépris et de la haine, et ils utilisent la Torah pour faire valoir leurs opinions", pointe-t-il.

Mike Moskowitz dit toutefois observer une véritable évolution ces dernières années du monde religieux face à l'homosexualité. "Les gens sont plus ouverts, plus à l'écoute, d'autant plus que chaque famille ou presque compte aujourd'hui un membre issu de cette communauté", dit-il, affirmant que la loi juive s'adapte, elle aussi.

"Plus la recherche avance, plus on comprend que l'identité sexuelle va au-delà de la biologie. Et donc la loi juive est en train de s'adapter à cela. Par exemple, les rabbins n'encouragent plus à se marier avec une femme . Il est vrai que la Torah utilise le mot d''abomination' pour parler de l'homosexualité, mais aujourd'hui nous avons une compréhension différente de la réalité, et nous avons une approche différente de ce que signifie vraiment l'homosexualité", conclut-il.