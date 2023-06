Miss Irak, qui avait fait un selfie avec Miss Israël, se présente au Congrès américain

Sarah Idan se présente notamment pour contrer les voix anti-israéliennes comme celles d'Ilhan Omar ou Rashida Tlaib

L’ancienne Miss Irak Sarah Idan, qui avait pris un selfie avec miss Israël lors du concours Miss Univers en 2017 déclenchant un tollé dans le monde arabe, a annoncé se présenter au Congrès américain en 2024, a rapporté mercredi soir le journal juif américain The Algemeiner.

Née en Irak en 1990 mais vivant à Los Angeles, Sarah Idan sera en lice pour représenter le 30e district de Californie à la Chambre des représentants. Si elle gagne, l'ancienne reine de beauté se plaît à dire qu'elle sera la première immigrante irakienne, sioniste, musulmane et laïque de l'histoire à être élue au Congrès.

capture i24NEWS Sarah Idan

Son programme de campagne sera axé sur l'égalité des sexes, les droits des réfugiés, la tolérance religieuse et le sort des minorités persécutées au Moyen-Orient. La féministe et militante des droits de l'homme s'est également illustrée pour son soutien à la communauté juive et à Israël. Elle est la fondatrice et présidente de Humanity Forward, une organisation qui vise à construire des ponts entre Juifs et musulmans, afin de dépasser les frontières et promouvoir la réconciliation, la tolérance, la compréhension mutuelle et la paix. Selon la jeune femme, le problème entre Arabes et Israéliens dépasse les désaccords politiques.

"Il est profondément ancré dans les systèmes de croyances enseignés dans les pays musulmans, qui sont antisémites. J'aimerais rappeler aux pays arabes qu'aujourd'hui, vous avez plus d'intérêts communs avec Israël qu'avec les milices terroristes", a-t-elle dit. Elle espère notamment contrer les voix anti-israéliennes du parti démocrate comme la représentante du Minnesota Ilhan Omar et la représentante du Michigan Rashida Tlaib. "Je veux m’impliquer car je suis directement affectée par tout ce qu'Ilhan Omar, Rashida Tlaib et Alexandria Ocasio-Cortez soutiennent", a-t-elle dit. "C'est pourquoi j'ai l'impression que nous avons besoin d'un voix comme la mienne, musulman laïque. Je veux être la voix de la raison".

Après le fameux selfie pris en 2017 avec Miss Israël, Adar Gandelsman, Sarah Idan et sa famille ont été menacées de mort, ce qui les a contraintes à fuir l'Irak pour un autre pays arabe qui entretient des relations diplomatiques avec Israël.

Sarah Idan a ensuite perdu sa citoyenneté irakienne, après avoir prononcé un discours lors d'un événement organisé par les Nations unies en 2019 pour commémorer l'expulsion des Juifs d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient après la création de l'État d'Israël.

En 2018, Sarah Idan s'est rendue en Israël où elle a de nouveau rencontré Adar Gandelsman et visité le pays. "Je ne pense pas que l'Irak et Israël soient ennemis. Beaucoup d'Irakiens n'ont pas de problème avec les Israéliens, avec le peuple juif", avait-elle alors déclaré à la télévision israélienne.