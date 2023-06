Donald Trump inculpé dans l’affaire des archives de la Maison Blanche

Donald Trump fait l'objet de sept chefs d'inculpation

L’ancien président américain Donald Trump a annoncé jeudi avoir été inculpé par la justice fédérale pour sa gestion des archives de la Maison Blanche. "L'administration corrompue de Biden a informé mes avocats que j'ai été inculpé, vraisemblablement dans la fausse affaire des boîtes", a-t-il écrit sur son réseau Truth Social en référence aux cartons de documents qu'il a emportés avec lui en quittant Washington.

Donald Trump, dont le domicile de Mar-a-Lago en Floride avait été perquisitionné l'été dernier par le FBI à la recherche de ces dossiers, a fait savoir qu'il était convoqué mardi devant un tribunal fédéral à Miami. Son avocat a indiqué sur la chaîne CNN que le milliardaire se rendrait à cette convocation et précisé qu'il faisait l'objet de sept chefs d'inculpation, notamment en vertu d'une loi sur l'espionnage qui interdit de garder des documents classifiés dans des endroits non autorisés et non sécurisés.

Donald Trump, qui devient avec cette affaire le premier ancien président américain de l’histoire inculpé par la justice fédérale, est également poursuivi pour entrave à la justice et faux témoignage. En mars, il avait déjà été inculpé pour plusieurs fraudes financières par un tribunal de l’État de New York en lien avec un paiement réalisé en 2016 pour faire taire une actrice de films X, qui dit avoir été sa maîtresse.

Giorgio VIERA / AFP La résidence de l'ancien président américain Donald Trump à Mar-A-Lago,, Floride, États-Unis, avait été perquisitionnée par le FBI à la recherche des documents

Donald Trump, qui est pour l’instant largement devant les autres candidats à l’investiture républicaine pour la présidentielle de 2024, selon les sondages, a toujours nié toute malversation et se présente comme victime d'une "persécution politique". "Je suis innocent, je n'ai rien fait de mal", a-t-il encore assuré jeudi soir dans une vidéo mise en ligne sur Twitter, en dénonçant "de l'ingérence électorale au plus haut niveau".