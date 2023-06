Colombie : quatre enfants retrouvés vivants après 40 jours dans la jungle

Les quatre enfants âgés de 13 ans, 9 ans, 4 ans et un an, étaient rescapés du crash du petit avion dans lequel ils voyageaient

"Un miracle", "une joie pour tout le pays!". Après avoir erré, livrés à eux-mêmes, pendant 40 jours dans la jungle amazonienne de Colombie, les quatre enfants âgés de 13 ans, 9 ans, 4 ans et un an, rescapés du crash du petit avion dans lequel ils voyageaient, ont été retrouvés vivants.

"Les quatre enfants perdus il y a 40 jours dans la jungle colombienne ont été retrouvés vivants", a annoncé le président Gustavo Petro dans une publication sur Twitter accompagnée d'une photo de militaires et indigènes participant à l'opération pour retrouver la fratrie.

Les secouristes de l'armée "ont immédiatement pris en charge et stabilisé" les quatre frères et soeurs, selon le ministère de la Défense. Lesly (13 ans), Soleiny (9), Tien Noriel (4) et Cristin (1) ont été extraits de la jungle le soir même, hélitreuillés et transportés par hélicoptère en pleine nuit vers la ville de San Jose del Guaviare (285 km au sud-est de Bogota), selon des images diffusées par le ministère. Ils devaient être transférés dans la foulée par avion médicalisé vers Bogota, pour y être pris en charge dans un hôpital militaire.

Juan BARRETO / AFP Manuel Ranoque, père des quatre enfants indigènes qui ont été retrouvés à côté de l'un de ses enfants sur une civière, à la base militaire de CATAM à Bogota, le 10 juin 2023

Originaires du groupe indigène Uitoto, les enfants erraient seuls dans la jungle depuis le crash le 1er mai du Cessna 206 à bord duquel ils voyageaient avec leur mère, le pilote et un proche. Les trois adultes sont décédés, et leurs corps ont été retrouvés par l'armée sur le site de l'accident. Selon l'armée, les sauveteurs ont retrouvé la fratrie à environ 5 km à l'ouest du site de l'accident. "Ils sont faibles. Laissons les médecins faire leur pronostic", a commenté à la presse M. Petro.

Handout / Colombian Presidency / AFP Des soldats posent avec quatre enfants qui ont été retrouvés vivants après avoir passé plus d'un mois perdus dans la jungle amazonienne.

Plus de 100 soldats accompagnés de chiens renifleurs et des dizaines d'indigènes cherchaient les enfants entre les départements de Guaviare et de Caqueta depuis la découverte de l'avion, à la verticale, le nez planté au sol, au milieu d'une épaisse végétation. Toujours selon l'armée, les secouristes de cette "opération espérance" ont parcouru au total, en plus d'un mois de recherches, près de 2.656 km dans cette jungle impénétrable, toujours "avec une foi intacte".

La nouvelle de la disparition des enfants avait fait le tour du monde, avec des vidéos et des photos des opérations de recherche menées par l'armée, qui suivait leur piste avec la découverte d'un biberon, de ciseaux, de chaussures, de couches, de fruits mâchés, d'empreintes de pas ou encore d'abris de fortune.