USA : mort en prison de l'archi-terroriste surnommé "Unabomber"

Il avait admis avoir commis 16 attentats à la bombe entre 1978 et 1995

Ted Kaczynski, connu sous le nom de "Unabomber", qui a terrorisé les Américains pendant près de deux décennies des années 1970 aux années 1990 avec une campagne d'attentats à la bombe, est mort en prison, ont rapporté samedi les médias américains.

Agé de 81 ans, l'homme est décédé à l'hôpital de la prison fédérale de Butner, en Caroline du Nord, après avoir été retrouvé inconscient dans sa cellule tôt samedi matin. La cause de son décès n'a pas été communiquée.

Ce mathématicien de formation, activiste anarcho-écologiste, avait été condamné à quatre peines d'emprisonnement à perpétuité plus 30 ans pour une campagne de terreur qui avait mis les universités du pays à bout. Il avait admis avoir commis 16 attentats à la bombe entre 1978 et 1995, mutilant de façon permanente plusieurs de ses victimes.

Des années avant les attentats du 11 septembre et l'envoi de courriers à l'anthrax, les bombes artisanales mortelles d'"Unabomber" avaient changé la façon dont les Américains envoyaient des colis et montaient à bord des avions. En juillet 1995, le trafic aérien avait ainsi été pratiquement mis à l'arrêt sur la côte ouest.

En septembre de la même année, il avait contraint le Washington Post , en collaboration avec le New York Times , à publier un manifeste de 35 000 mots qu'il avait rédigé. Intitulé "La société industrielle et son avenir", celui-ci affirmait que la société moderne et la technologie conduisaient à un sentiment d'impuissance et d'aliénation.

Et c'est bien cette publication qui a conduit le terroriste à sa perte, puisque le frère et la belle-sœur de Ted Kaczynski, David et Linda, avaient alors identifié le ton et les arguments du manifeste, et prévenu le FBI. L'homme avait alors été arrêté, marquant la fin de la plus longue et la plus coûteuse chasse à l'homme des Etats-Unis.