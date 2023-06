L'acteur Mark Ruffalo dénonce une nouvelle fois la définition de l'antisémitisme de l'IHRA

Enlève le masque, Mark. Tu n'es qu'un antisémite ordinaire se faisant passer pour un 'militant des droits de l'homme'

Mark Ruffalo persiste et signe en se positionnant une nouvelle fois contre la définition de l'antisémitisme de l'International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA).

L'acteur Marvel a ainsi retweeté un article publié par l'organisme de presse à but non lucratif The Intercept, dans lequel celui-ci affirme que la définition de l'IHRA est "l'aboutissement d'efforts de lobbying pour instrumentaliser et accélérer l'utilisation de fausses accusations, afin de censurer tout discours et point de vue critique envers Israël."

En réponse, l'ONG StopAntisemitism a écrit sur Twitter : "Il est intéressant de voir comment vous trouvez toujours les quelques Juifs marginaux qui sont contre l'IHRA sans JAMAIS évoquer les plus de 90 % de Juifs qui sont pour l'IHRA. Pourquoi ça Mark ?" D'autres internautes ont accusé l'acteur de Hulk d'antisémitisme ou lui ont dit de "s'en tenir à jouer la comédie".

David Draiman, chanteur et leader du groupe Disturbed , a écrit à l'acteur : "Quel charlatan tu es. Enlève le masque Mark. Tu n'es qu'un #antisémite ordinaire se faisant passer pour un 'militant des droits de l'homme'. Tu ne peux pas définir les choses de façon à être à l'aise avec les conneries que tu racontes."

L'article d'Intercept repris par l'acteur américain cite Lina Assi, membre de l'organisation américaine Palestine Legal, lors d'une interview qu'elle a accordée au site d'information à but non lucratif. Cette dernière affirme notamment que la définition de l'IHRA est utilisée pour dire que "toute personne qui soutient les droits des Palestiniens est antisémite".

L'article mentionne également que cette définition a "été utilisée pour justifier des actions punitives contre les défenseurs de la Palestine en Europe".

Ce n'est pas la première fois que Mark Ruffalo dénonce la définition de l'IHRA. En novembre, il avait tweeté un autre article d'Al Jazeera qui exhortait les Nations Unies à ne pas adopter la définition, considérant que celle-ci était "instrumentalisée pour dissuader la liberté d'expression et pour couvrir les actions du gouvernement israélien".

La fameuse définition de l'IHRA pose que "l’antisémitisme est une certaine perception des Juifs qui peut se manifester par une haine à leur égard. Les manifestations rhétoriques et physiques de l’antisémitisme visent des individus juifs ou non et/ou leurs biens, des institutions communautaires et des lieux de culte."

Le Kosovo est le dernier pays à avoir adopté cette définition de l'antisémitisme, rejoignant plus de 30 Etats qui en ont fait de même.