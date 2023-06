Mort de Treat Williams, star du film "Hair", dans un accident de moto

Ses rôles dans plus de 75 films et séries télévisées lui avaient valu plusieurs nominations aux Golden Globe Awards

L'acteur américain Treat Williams, star du film "Hair", est mort dans un accident de moto survenu dans l'État du Vermont, selon un communiqué publié par son agent, Barry McPherson, mardi soir. "Il a tourné à droite ou à gauche et une voiture lui a coupé la route. Je suis dévasté, il était si talentueux et tellement gentil. Tout le monde l'aimait", a déclaré l'agent.

Agé de 71 ans, Treat Williams avait joué dans plus de 75 films et séries télévisées. Il était surtout connu pour le film musical "Hair" sorti 1979, dans lequel il interprétait le personnage de George Berger. Un rôle qui lui avait valu une nomination aux Golden Globe Awards.

LARS NIKI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP L'acteur Treat Williams 'à gauche) lors d'une projection spéciale du film "Hair" par l'Académie des Oscars en septembre 2019

L'acteur avait également participé à "1941" de Steven Spielberg et "Once upon a time in America" ​​du réalisateur italien Sergio Leone. Il avait de nouveau été nominé aux Golden Globe Awards pour son rôle dans le film "Prince of the City" de Sidney Lumet, ainsi que pour son interprétation dans le téléfilm "Un tramway nommé désir".

En 1996, son rôle dans le téléfilm "The Late Shift" lui avait valu une nomination aux Emmy Awards. Au début des années 2000, il avait joué pendant quatre saisons dans la série dramatique "Everwood" également diffusée en Israël, et en 2012, il était apparu dans la série "White Collar".

Treat Williams laisse derrière lui son épouse Pam avec laquelle il était marié depuis 35 ans ainsi que deux filles.