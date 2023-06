"Ce n’est pas le gouvernement israélien qui suscite de l’antisémitisme mais les antisémites qui justifient leurs actions avec la politique israélienne"

Un "événement historique". C'est ainsi que l'envoyée spéciale du gouvernement américain, Deborah Lipstadt, a qualifié le plan américain de lutte contre l'antisémitisme.

Joe Raedle/Getty Images/AFP Un rassemblement interconfessionnel contre l'antisémitisme devant le Mémorial de l'Holocauste de Miami Beach, en Floride

Revenant, sur Kan, sur la volonté des Nations unies de distinguer les termes "antisémitisme" et "antisionisme", Deborah Lipstadt a estimé que cette position renforçait la définition de l’antisémitisme: "Ce n’est pas le gouvernement israélien qui suscite de l’antisémitisme mais les antisémites qui tentent de justifier leurs actions avec la politique israélienne", a-t-elle affirmé mardi lors d’une interview.

Boris Roessler (dpa/AFP/Archives) Illustration - Des hommes coiffés d'une kippa participent à un rassemblement contre l'antisémitisme

Deborah Lipstadt a par ailleurs noté une amélioration significative de la lutte contre l'antisémitisme dans les pays arabes, en particulier aux Émirats arabes unis, qu’elle a visité récemment. "Il y a une amélioration dans les manuels scolaires en Arabie saoudite et en Égypte, mais il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine", a-t-elle confié. "Je pense que les Émirats arabes unis, le Maroc, Bahreïn et d'autres pays sont s'occupent effectivement de ces questions et y travaillent sérieusement", a-t-elle conclu.