La petite-fille de Donald Trump célèbre sa bat mitzva

"Nous ne pourrions pas être plus fiers de la jeune femme extraordinaire qu'elle est devenue"

La petite-fille de Donald Trump, Arabella Rose Kushner, a célébré sa bat mitzva ce week-end. Sa mère Ivanka Trump a posté de nombreuses photos de l'événement sur les réseaux sociaux, accompagnées d'un tendre message sur sa fille.

"Avec beaucoup d'amour et une immense fierté, Jared et moi avons célébré la Bat Mitzvah de notre fille Arabella le week-end dernier. Notre cœur est rempli de joie et de gratitude. Entre son engagement à nourrir les plus pauvres par le biais de la banque alimentaire casher du service communautaire juif, et son travail de bénévole auprès des enfants ayant des besoins spéciaux au sein de l'association Whispering Manes, l'engagement d'Arabella à avoir un impact positif sur le monde qui l'entoure incarne l'esprit de ce passage à l'âge adulte. Nous ne pourrions pas être plus fiers de la jeune femme extraordinaire qu'elle est devenue. Sa gentillesse, sa créativité, son humour, son empathie et sa passion ont rempli nos vies de tant de joie et d'inspiration. Puisse sa bat mitzva être le début d'un chapitre magnifique et épanouissant de sa vie."

Sur les photos postées, on peut voir la jeune fille poser avec ses deux frères, Joseph et Theodore, ou bien être portée sur une chaise comme c'est la coutume lors des célébrations juives. On la voit aussi aux côtés de ses oncles et tantes Eric, Donald Jr et Tiffany Trump.

Nicholas Kamm (AFP) L'ex-président Donald Trump avec sa petite-fille Arabella Kushner

Si Donald Trump n'apparaît pas sur les photos de l'événement, on le voit poser avec sa petite-fille et sa femme Melania lors d'un dîner spécial organisé pour l'anniversaire de la fillette. Ivanka, connue pour ses goûts pointus en matière de mode, portait une robe Jenny Packham, la créatrice favorite de Kate Middleton. La robe était d'ailleurs inspirée d'un modèle porté par la princesse de Galles lors de l'avant-première du dernier James Bond à Londres en 2021.

Ivanka s'est convertie au judaïsme en 2009 avant de s'unir à l'homme d'affaires Jared Kushner, qui a également été conseiller de Donald Trump durant son mandat à la Maison Blanche. La coutume de la bat mitzva, célébrée à l'âge de 12 ans, marque le passage à l'âge adulte des jeunes filles juives.