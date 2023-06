Les États-Unis vont créer un poste d’ambassadeur dédié aux accords d’Abraham

Le nouvel ambassadeur aura pour mission d’entamer des pourparlers avec les pays qui n'ont pas de relations diplomatiques officielles avec Israël

Un nouveau projet de loi massivement approuvé par une écrasante majorité de 413 voix contre 13, prévoit la création d'un poste diplomatique d'ambassadeur dédié aux accords d'Abraham. L'adoption de ce projet de loi bipartite à la Chambre des représentants américaine marque une étape importante vers la promotion de la normalisation des relations entre Israël et ses voisins arabes, en particulier l'Arabie saoudite.

Le nouvel ambassadeur aura pour mission d’entamer des pourparlers avec les pays qui n'ont pas de relations diplomatiques officielles avec Israël, dans le but de promouvoir les accords d'Abraham. L'adoption de ce projet de loi marque une étape cruciale vers la promotion de la paix au Moyen-Orient. Selon certaines rumeurs, l'ancien ambassadeur des États-Unis en Israël, Daniel Shapiro, pourrait être choisi pour le poste. Le texte doit désormais être soumis au Sénat pour approbation.

Cette initiative intervient alors que l'administration Biden s'efforce activement d'élargir les accords d'Abraham établis sous l'administration précédente, avec une attention particulière à la normalisation des relations entre Israël et l'Arabie saoudite. Le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, a récemment exprimé le désir de l'administration de créer un poste diplomatique dédié lors de son discours devant l'American Israel Public Affairs Committee (AIPAC).

"Israël demeure notre allié le plus fort et un modèle de démocratie dans la région. Les accords d'Abraham assurent non seulement la reconnaissance d'Israël par ses voisins, mais offrent également une lueur d'espoir pour une paix et une prospérité durables dans toute la région", a déclaré le républicain Mike Lawler, coauteur du projet de loi.