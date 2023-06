Canada : le premier Musée de la Shoah de Toronto ouvre ses portes

Le musée vise à instruire les jeunes et présente des artefacts personnels récemment dévoilés

Jusqu'à récemment, Toronto, l'une des plus grandes communautés juives du monde avec près de la moitié des 335 000 Juifs du Canada, ne disposait pas d'un musée dédié à la Shoah. Mais cette situation a changé la semaine dernière avec l'ouverture du Musée de la Shoah de Toronto. La cérémonie d'inauguration, qui a eu lieu vendredi, a réuni de nombreux dignitaires et survivants de l'Holocauste, selon le site JTA.

Le nouveau musée, conçu pour sensibiliser les jeunes générations, propose une expérience immersive comprenant 11 kiosques où les survivants partagent leurs témoignages à travers des vidéos interactives. Les quatre galeries du musée explorent la persécution des Juifs et des minorités en Europe et au Canada, les horreurs de la Seconde Guerre mondiale et la nouvelle vie qui s'est ouverte au Canada pour des milliers de réfugiés. Dara Solomon, directrice exécutive du musée, a souligné l'importance de donner une voix durable aux survivants : "Depuis le début, notre objectif a été de créer un lieu où les survivants peuvent continuer à s'exprimer même après leur départ", a-t-elle déclaré au site JTA.

Créé par l'organisation United Jewish Appeal (UJA) Federation of Greater Toronto, le musée de 900 mètres carrés a ouvert ses portes sur le Sherman Campus de la fédération, un centre communautaire juif qui abrite également un théâtre, une crèche et d'autres bâtiments communautaires. Le Musée de la Shoah de Toronto remplace désormais le centre d'éducation et de commémoration de la Shoah de la ville, fondé en 1985 par des rescapés qui souhaitaient partager leurs histoires avec des étudiants. L'ancien espace ne comportait qu'un petit nombre d'expositions et était deux fois plus petit que le nouveau musée. Outre les témoignages enregistrés, les visiteurs du nouveau musée peuvent désormais voir des objets qui n'ont jamais été présentés au grand public.