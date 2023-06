Plus de 109 000 Américains sont décédés d'une overdose en 2022

Malgré les efforts déployés par l'administration du président Joe Biden pour lutter contre la toxicomanie et les overdoses, cette augmentation persiste

Plus de 109 000 Américains sont décédés d'overdoses de drogue au cours de la période de 12 mois se terminant en janvier 2023, ce qui représente une légère augmentation par rapport à l'année précédente, selon les données provisoires publiées mercredi par les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Ce chiffre représente une hausse de 0,7 % par rapport aux 108 825 overdoses enregistrées au cours de la période de 12 mois se terminant en janvier 2022.

Malgré les efforts déployés par l'administration du président Joe Biden pour lutter contre la toxicomanie et les overdoses, cette augmentation persiste. En mai, l'administration Biden a sanctionné 17 personnes et entités basées en Chine et au Mexique, accusées d'avoir facilité la production de pilules contrefaites contenant du fentanyl, un opioïde synthétique extrêmement puissant.

TIMOTHY A. CLARY / AFP Des seringues dans un centre de prévention des overdoses dans l'arrondissement de Harlem à New York, le 8 février 2022

Le fentanyl illicite a joué un rôle majeur dans la crise des opioïdes et les overdoses aux États-Unis. En 2021, le nombre de décès par overdose aux États-Unis a dépassé les 100 000 pour la première fois, en partie en raison des perturbations des soins médicaux et de l'aggravation des problèmes de santé mentale causées par la pandémie de Covid-19.

Cette situation a été exacerbée par la disponibilité répandue de drogues mortelles telles que le fentanyl, qui est 50 fois plus puissant que l'héroïne et est souvent mélangé à d'autres drogues illicites. Les taux de maladies mentales, de dépression et d'anxiété ont considérablement augmenté pendant la pandémie, poussant de nombreuses personnes à se tourner vers ce genre de substances, a déclaré Tom Britton, directeur général des American Addiction Centers.

Guillermo Arias / AFP Un homme dans la chambre d'un hotel qui héberge des sans-abri ayant des problèmes de toxicomanie

Le nombre de décès par overdose aux États-Unis a augmenté de 13,7 % entre janvier 2021 et janvier 2022, et de 31,4 % au cours des 12 mois précédents, au plus fort de la pandémie. Cependant, la hausse des décès par overdose a commencé avant l'arrivée de la pandémie, en raison de l'abus d'analgésiques opioïdes prescrits et de drogues illégales comme l'héroïne.