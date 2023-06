USA : un homme qui prévoyait un massacre dans une synagogue arrêté

Des fusils, des pistolets, des couteaux et un drapeau de l'Allemagne nazie ont été trouvés chez lui

Des agents du FBI ont arrêté un habitant du Michigan soupçonné d'avoir planifié un massacre à la synagogue "Gates of Righteousness" dans la ville de Lansing aux États-Unis.

Le jeune homme avait écrit sur Instagram qu'il prévoyait une attaque. Il avait notamment l'habitude de diffuser du contenu antisémite. Il a également déclaré s'être inspiré de deux tueries de masse en Nouvelle-Zélande et en Norvège. Lors d'une perquisition de sa maison, des fusils, des pistolets, des couteaux et un drapeau de l'Allemagne nazie ont été trouvés.

Selon des documents judiciaires, les enquêteurs affirment avoir trouvé une note sur son téléphone portable mentionnant la synagogue de Lansing, ainsi que la date du 15 mars 2024, une allusion présumée au massacre des mosquées à Christchurch, survenu le 15 mars 2019 en Nouvelle-Zélande, au cours duquel 51 enfants ont été assassinés et 40 personnes ont été blessées. Le lieu et la date étaient accompagnés d'une liste d'équipements comprenant des bombes artisanales, des cocktails Molotov et des armes.

Le jeune homme a comparu pour la première fois devant le tribunal vendredi. Une seconde audience est prévue le 22 juin.