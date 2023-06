Wendy Rush est l'arrière-arrière-petite-fille du magnat juif de la vente au détail Isidor Straus, copropriétaire des fameux magasins Macy's, et de sa femme, Ida

Stockton Rush, directeur général de la société américaine OceanGate Expeditions qui exploite le submersible Titan disparu dimanche, et dans lequel il se trouve lui-même, est marié à une descendante de deux passagers du Titanic, selon le New York Times.

Son épouse, Wendy Rush, est l'arrière-arrière-petite-fille du magnat juif de la vente au détail Isidor Straus, copropriétaire des fameux magasins Macy's, et de sa femme, Ida, deux des personnes les plus riches ayant pris part en 1912 au voyage inaugural du Titanic, morts dans le naufrage du navire. Leurs personnages apparaissent d'ailleurs dans le film "Titanic" de James Cameron, incarnés par Lew Palter et Elsa Raven.

Wendy Rush, directrice de la communication chez Oceangate, a déjà entrepris trois expéditions vers l'épave en 2021, 2022 et 2023, selon sa page LinkedIn. Son époux Stockton se trouve dans le sous-marin activement recherché depuis dimanche après avoir disparu des radars, alors qu'il plongeait vers l'épave du Titanic.

Quatre autres personnes se trouvent à bord de l'appareil qui a plongé à 4 000 mètres de profondeur dans l'Atlantique Nord. Les chances de retrouver les passagers en vie ont considérablement diminué ce jeudi, alors que selon toutes les estimations, ceux-ci sont désormais à court d'oxygène.