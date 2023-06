Surnommé "Mr Titanic", il était l'un des plus grands experts mondiaux de l'épave du paquebot

Paul-Henri Nargeolet, surnommé "Mr Titanic", est l'un des cinq passagers du submersible "Titan", disparu dans l'Atlantique Nord depuis dimanche alors qu'il faisait route vers l'épave du plus célèbre des paquebots.

Agé de 77 ans, cet ancien officier de la marine spécialiste de la plongée en profondeur doit son surnom au fait qu'il était considéré comme l'un des spécialistes mondiaux de l'épave du Titanic, qu'il explore depuis 35 ans. Ses plongées vers les restes du paquebot lui ont permis de remonter plus de 5 000 objets qui ont ensuite été exposés.

Lorsqu'on demandait à ce passionné d'épaves d'expliquer son intérêt pour celles-ci, il répondait qu'elles sont "comme des morceaux d'histoire suspendus dans le temps". Et ce qu'il aimait par dessus tout, disait-il, c'est ramener des objets racontant l'histoire de personnes "dont on n'aurait jamais parlé sans ça".

"Vous restez au fond pendant 4,5,6,7 ou 8 heures, ce qui est le plus long. Et même là, vous n'avez pas vraiment envie de remonter. Parfois, je vais jusqu'au bout des batteries, et parfois même plus. Je me suis d'ailleurs fait sermonner plusieurs fois pour cela", avait confié l'explorateur au Telegraph.

Michel L'Hour, archéologue sous-marin et proche de Paul-Henri Nargeolet, a raconté à France Info avoir parlé à son ami quelques heures avant son départ à bord du Titan. Selon lui, l'océanaute avait des doutes. "Il était dubitatif parce que c'est un engin d'une nouvelle conception en fibre de carbone, avec un hublot très large, presque 60 cm de diamètre, ce qui est énorme pour des machines qui sont soumises à des pressions considérables." Michel L'Hour affirme pourtant que Paul-Henri Nargeolet n'est absolument pas une tête brûlée.

JOËL SAGET / AFP Paul-Henri Nargeolet devant des valises remontées de l'épave du Titanic exposées à Paris en 2013

"C'est un explorateur-né, c'est quelqu'un avec beaucoup de sang-froid. Il n'y a aucune folie en lui. Il a une passion folle pour le Titanic, mais il est parfaitement raisonnable. Je pense que si lui avait pensé réellement que cette machine n'était pas secure, il ne serait pas entré dedans et il n'aurait pas proposé d'y accompagner les passagers", a-t-il assuré.