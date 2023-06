Etats-Unis : la police autorise des néonazis à manifester devant une synagogue

Les autorités ont identifié ces individus comme faisant partie du groupe Goyim Defense League qui diffuse ses messages de haine dans tout le pays

Un groupe de néonazis arborant des drapeaux à croix gammée a organisé une manifestation devant une synagogue du mouvement Habad dans le comté de Cobb, au nord d'Atlanta, en Géorgie, ce qui a profondément choqué les fidèles, selon le Daily Mail. D'autres actes antisémites ont été signalés dans l'État, et le leader d'un groupe nationaliste blanc haineux a été arrêté en lien avec ces incidents.

https://twitter.com/i/web/status/1672817069182668801 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le groupe responsable de cette manifestation compte environ douze individus et fait partie de la Goyim Defense League (GDL), un groupe notoirement connu pour diffuser des théories complotistes et antisémites.

Alors que le groupe manifestait, les forces de l'ordre ont été informées et sont intervenues. Cependant, elles ont choisi de laisser la manifestation de se dérouler, ce qui a donné lieu à une confrontation entre les membres juifs de la congrégation et les néonazis. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent des échanges houleux, où les fidèles juifs expriment leur indignation et exigent que les membres du groupe partent immédiatement.

https://twitter.com/i/web/status/1672794946011639809 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Stewart Levy, membre de l'association ciblée, a exprimé son accablement sur Facebook : "L'antisémitisme dans ma synagogue. C'est la chose la plus effrayante que j'ai vue en 65 ans. Il est très difficile de croire que cela se passe dans le comté de Cobb. La police l'autorise parce qu'il s'agit de 'liberté d'expression'."

De son côté, le mouvement Habad a indiqué être en contact avec les autorités du comté de Cobb, qui ont identifié ces individus "comme faisant partie d'un petit groupe qui se déplace dans tout le pays pour diffuser leur message de haine". "Nous sommes extrêmement reconnaissants pour l'élan de soutien manifesté par tous les membres de la communauté", a indiqué le mouvement Habad sur Twitter. "East Cobb abrite depuis de nombreuses années une communauté juive florissante. Ces individus ne représentent pas les sentiments des citoyens de la ville", a ajouté l'organisation.

La Goyim Defense League est connue pour mener diverses actions visant à harceler les Juifs, telles que la distribution de tracts et d'autres actions provocatrices. Le Southern Poverty Law Center, qui surveille ce type d'organisations, a reconnu la GDL comme un groupe haineux.