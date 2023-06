L'enquête révèle aussi que près de la moitié des électeurs républicains (49%) estime que Trump devrait rester à la tête du parti

L'ancien président américain Donald Trump a creusé l'écart avec le gouverneur de Floride Ron DeSantis et les autres prétendants à l'investiture présidentielle du parti républicain, malgré son inculpation pour avoir conservé des documents confidentiels après son départ de la Maison-Blanche, selon un sondage dévoilé dimanche par la chaîne NBC News.

Selon l'enquête, 51% des électeurs républicains souhaitent que Trump soit investi par le GOP en 2024, 22% soutiennent DeSantis, 7% l'ancien vice-président Mike Pence et 5% pour Chris Christie, ancien gouverneur du New Jersey. Aucun autre candidat républicain n'a recueilli plus de 4% de soutien.

Comparée au sondage NBC News d'avril, l'avance de Trump sur DeSantis s'est accrue. À l'époque, 46% des personnes interrogées se prononçaient pour Trump, contre 31% pour DeSantis. Ce sondage avait été réalisé peu après l'inculpation de Trump à New York pour son implication présumée dans une affaire de corruption.

Dans le cas d'une course à l'investiture du parti républicain réduite à deux candidats, Trump recueillerait 60% des voix contre 36% pour DeSantis. En outre, 77% des électeurs républicains ne sont guère préoccupés (14%) ou pas du tout (63%) par les accusations fédérales contre Trump concernant l'affaire des documents classifiés.

En revanche, 55% de l'ensemble des électeurs inscrits s'inquiètent fortement (47%) ou modérément (8%) de ces accusations. 64% des électeurs républicains estiment que les diverses inculpations et enquêtes sur Trump sont politiquement motivées et soutiennent Trump pour contrecarrer ses opposants.

MANDEL NGAN / AFP Donald Trump écoute Ron DeSantis lors d'une réunion dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington

L'enquête révèle aussi que près de la moitié des électeurs républicains (49%) estime que Trump devrait rester à la tête du parti. En revanche, 21% des électeurs pensent qu'il est temps de se tourner vers d'autres leaders, même s'ils considèrent Trump comme un bon président. Par ailleurs, 29% des personnes interrogées estiment que le GOP a besoin d'un nouveau leader plus exemplaire et d'une approche différente de celle de Trump.

Dans un duel hypothétique entre Trump et le président Biden lors des élections générales, Biden recueille 49% des voix contre 45% pour Trump, une avance de 4 points qui reste dans la marge d'erreur du sondage. Par ailleurs, la majorité des électeurs inscrits s'inquiètent de la santé mentale et physique de Biden, avec 68% qui expriment des craintes à ce sujet, dont 55% qui affirment avoir des préoccupations "majeures".