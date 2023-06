La grande majorité des juifs orthodoxes ont eux exprimé leur soutien à Donald Trump

Selon une enquête publiée ce lundi, les électeurs de confession juive préféreraient Joe Biden à Donald Trump lors de l'élection présidentielle américaine en 2024, ce qui contraste fortement avec les sondages de l'électorat national qui prévoient une course serrée entre les deux principaux candidats déclarés pour leur primaire respective, a rapporté lundi le Jewish Telegraphic Agency.

L'enquête, menée par l'Institut électoral juif auprès de 800 électeurs de confession juive inscrits, montre que M. Biden devance très largement M. Trump avec 72 % des intentions de vote contre 22 % pour le républicain. Un sondage réalisé par NBC auprès d'électeurs inscrits au niveau national, publié dimanche, ne donnait à M. Biden qu'une avance de quatre points sur M. Trump, soit 49 % contre 45 %.

MANDEL NGAN, ANGELA WEISS / AFP This combination of pictures created on November 4, 2020 shows Democratic presidential nominee Joe Biden gestures after speaking during election night at the Chase Center in Wilmington, Delaware, and US President Donald Trump speaks during election night in the East Room of the White House in Washington, DC, early on November 4, 2020.

L'Institut électoral juif, dont le conseil d'administration est composé principalement de démocrates, a chargé GBAO Strategies de réaliser ce sondage, qui a eu lieu du 4 au 11 juin. La marge d'erreur est de 3,5 %. Si les deux hommes s'affrontent lors de l'élection dans plus d'un an, et si les résultats de l'enquête se confirment, le vote juif suivra à peu près les mêmes lignes que depuis des décennies, c'est à dire pour le candidat démocrate. En 2020, les sondages ont montré que 60 à 77 % des Juifs avaient voté pour Joe Biden plutôt que pour Donald Trump, et un sondage réalisé en 2016 a révélé que 71 % des Juifs avaient voté pour Hillary Clinton.

DAVID GANNON / AFP Hillary Clinton

Ces données sont publiées alors que M. Trump élargit son avance sur ses rivaux dans les primaires républicaines, avec un avantage de 51 % contre 22 % sur son plus proche adversaire, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, selon le même sondage de la NBC. L'avance de M. Trump s'accroît alors qu'il a été inculpé à deux reprises cette année, la dernière fois pour des accusations fédérales liées à sa détention de documents gouvernementaux sensibles après son départ de la Maison Blanche.

Les Juifs orthodoxes soutiennent Donald Trump

L'exception dans le sondage est le petit échantillon de Juifs orthodoxes, qui représentent 9 % des personnes interrogées, et qui ont exprimé leur soutien à Donald Trump. Des enquêtes menées auprès de Juifs orthodoxes avant les élections de 2020 ont également révélé qu'une majorité prévoyait de voter pour le candidat républicain.

AFP photo / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS Les partisans pro-Trump

L'enquête révèle également que 63 % des juifs considèrent Joe Biden de manière favorable, contre 33 % qui le considèrent de manière défavorable. En revanche, seuls 19 % et 21 % respectivement, voient Trump et DeSantis d'un bon œil. Les électeurs de confession juive considèrent Biden beaucoup plus favorablement que l'ensemble des Américains, dont moins de 40 % ont une opinion positive du président, selon la moyenne des sondages de RealClearPolitics.