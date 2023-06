Gal Gadot va avoir son étoile sur le mythique Walk of Fame à Hollywood

La renommée de Gal Gadot, qui a débuté sa carrière au cinéma en 2008 avec la série "Fast and Furious", a véritablement explosé avec "Wonder Woman"

Gal Gadot va avoir son étoile sur Hollywood Boulevard. C'est ce qu'a annoncé ce lundi la Chambre de commerce de Los Angeles qui gère le fameux Walk of Fame. C'est la première fois qu'un artiste israélien reçoit cet honneur.

L'actrice de 38 ans fera ainsi partie des 31 professionnels de l'industrie du cinéma à décrocher la fameuse étoile en 2024. Parmi eux, Chadwick Boseman, Michelle Yeoh, Gwen Stefani et Ottis Redding.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images/AFP Lynda Carter assiste à l'inauguration de son étoile sur le Walk of Fame à Hollywood, le 3 avril 2018

La renommée de Gal Gadot, qui a débuté sa carrière au cinéma en 2008 avec la série "Fast and Furious", a véritablement explosé avec "Wonder Woman" sorti en 2017. En 2018, l'actrice Lynda Carter, qui a incarné Wonder Woman dans la série télévisée diffusée datant des années 70, avait elle-même reçu son étoile sur le Walk of Fame. Gal Gadot l'avait alors chaleureusement félicitée sur Twitter.