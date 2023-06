Documents classifiés : CNN dévoile un enregistrement accablant contre Donald Trump

"En tant que président, j'aurais pu déclassifier le document, maintenant je ne peux pas, mais c'est toujours un secret", peut-on entendre Donald Trump

La chaîne américaine CNN a obtenu et dévoilé lundi un enregistrement d’une conversation de Donald Trump sur les documents classifiés, dans laquelle l’ex-président américain semble indiquer détenir un document secret du Pentagone contenant des plans d'attaque contre l'Iran. "Voici les documents", peut-on l’entendre dire dans l’enregistrement, alors qu'il discute des plans d'attaque du Pentagone.

https://twitter.com/i/web/status/1673494782407229441 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'enregistrement audio provient d'une interview que Donald Trump a accordée en juillet 2021 à des personnes travaillant sur les mémoires de Mark Meadows, son ancien chef de cabinet. Cette conversation semble ainsi accréditer l'acte d'accusation à l'encontre de l'ancien président inculpé pour la rétention de documents secrets, qui allègue que les personnes présentes - un écrivain, un éditeur et deux membres du personnel de Trump - ont reçu des informations classifiées sur le plan d'attaque de l'Iran.

"Cela a été fait par l'armée et m'a été remis", dit Donad Trump dans l'enregistrement , avant de noter que le document est resté classifié. "Vous voyez, en tant que président, j'aurais pu le déclassifier", dit-il. "Maintenant je ne peux pas, vous savez, mais c'est toujours un secret". "Maintenant, nous avons un problème", répond son collaborateur.

https://twitter.com/i/web/status/1673503152543502337 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Ces propos enregistrés de Donald Trump, où on l’entend qualifier les "documents" en question de "hautement confidentiels" et qu'il semble montrer à d'autres personnes présentes, pourraient mettre à mal ses précédentes affirmations sur Fox News selon lesquelles il n'a pris aucun document secret. "Je n'avais pas de document en soi. Il n'y avait rien à déclassifier. Il s'agissait d'articles de journaux et de magazines", avait-il dit à la chaîne américaine.

Au début du mois, Donald Trump a plaidé non coupable de 37 chefs d'accusation liés à la manipulation présumée de documents classifiés conservés dans sa résidence de Mar-a-Lago, à Palm Beach, en Floride.