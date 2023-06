USA : le FBI et la sécurité intérieure ont ignoré de nombreux renseignements avant l'assaut du Capitole

Des membres du groupe d'extrême droite Proud Boys prévoyaient d'être à Washington pour l'annonce de la victoire de Joe Biden et "voulaient tuer des gens"

Le FBI et le ministère américain de la sécurité intérieure ont minimisé, voire ignoré "une quantité massive d'informations" avant l'attaque du Capitole le 6 janvier 2021, selon le président d'un groupe d'experts du Sénat qui a publié mardi un nouveau rapport sur les défaillances des services de renseignement.

AP Photo/Jose Luis Magana, File Assaut du Capitole le 6 janvier 2021

Le rapport explique en détails la manière dont les agences ont ignoré le potentiel de violence, alors même que certains partisans de l'ancien président Donald Trump planifiaient ouvertement le siège du Capitole dans des messages et des forums en ligne.

AP Photo/Julio Cortez, File L'assaut du Capitole de Washington, le 6 janvier 2021

Parmi la multitude de renseignements qui n'ont pas été pris en compte, une information donnée au FBI en décembre 2020, selon laquelle des membres du groupe d'extrême droite Proud Boys prévoyaient d'être à Washington pour l'annonce de la victoire de Joe Biden et que leur "plan était de tuer littéralement des gens", selon le rapport. La commission sénatoriale de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales a déclaré que les agences avaient également connaissance de nombreux messages sur les réseaux sociaux, qui laissaient présager des actes de violence, certains appelant les partisans de M. Trump à "venir armés" et à prendre d'assaut le Capitole, à tuer des législateurs ou à "réduire l'endroit en cendres".

Le sénateur du Michigan Gary Peters, président démocrate du groupe d'experts sur la sécurité intérieure, a déclaré que la défaillance était due "en grande partie à un au fait que les menaces d'intrusion dans le Capitole n'ont pas été considérées comme crédibles", un argument qui rappelle les conclusions de la Commission d'enquête du 11 septembre sur les défaillances des services de renseignement avant les attaques terroristes de 2001.