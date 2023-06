Le ballon espion chinois qui survolait les États-Unis contenait de la technologie américaine

Ces découvertes étayent la conclusion selon laquelle le ballon était bien un ballon espion, et non destiné à des fins de surveillance météorologique

Le ballon espion chinois qui a survolé les États-Unis en début d’année a collecté des informations, des photos et des vidéos grâce aux matériel et technologies américains dont il était équipé, a rapporté jeudi le Wall Street Journal (WSJ). Le journal américain se fonde sur des sources officielles ayant rapporté les premières conclusions de l'enquête.

Selon l'analyse des restes du ballon par plusieurs agences de renseignement américaines, dont le FBI, il a été constaté que l’engin volant était équipé d'équipements américains disponibles librement dans le commerce. Certains d'entre eux peuvent même être achetés en ligne par tout un chacun. Le ballon était également équipé de technologie chinoise avancée, essentiellement des capteurs, selon Les résultats de l’enquête.

D'après les sources citées par le WSJ, ces découvertes étayent la conclusion selon laquelle le ballon était bien un ballon espion, et non destiné à des fins de surveillance météorologique, comme le prétend la Chine. L'engin semble toutefois n'avoir envoyé aucune donnée de son vol de huit jours au-dessus de l'Alaska, du Canada et de plusieurs autres États américains, vers la chine.

La Maison Blanche et le FBI ont refusé de commenter les informations publiées par le WSJ. Les États-Unis avaient abattu le ballon en février, alors qu'il survolait des sites militaires sensibles, déclenchant une crise diplomatique avec Pékin.