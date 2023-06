Ils dénoncent notamment les discriminations que subissent les Américains d'origine arabe lors de leurs voyages en Israël

Dix-neuf démocrates progressistes du Congrès américain ont adressé, cette semaine, une lettre aux secrétaires d'État Antony Blinken et à la sécurité intérieure Alejandro Mayorkas, pour exprimer leur opposition à l'adhésion d'Israël au programme d'exemption de visa, rapporte jeudi le site JTA. Ils ont notamment dénoncé les discriminations que subissent les Américains d'origine musulmane, arabe et en particulier palestinienne lors de leurs voyages en Israël.

La lettre mentionne les cas de Rashida Tlaib (Michigan) et Ilhan Omar (Minnesota), élues démocrates, qui ont été interdites d'entrée en Israël en raison de leurs positions politiques anti-israéliennes. "La décision d'Israël d'empêcher des représentants élus d'entrer dans le pays montre clairement l'application de la discrimination à la frontière", stipule la lettre.

"Les Américains d'origine arabe, en particulier les Américains d'origine palestinienne, et ceux qui ont défendu les intérêts du peuple palestinien sont régulièrement victimes de discrimination, de harcèlement et de refus lorsqu'ils se rendent en Israël et en Cisjordanie ou en reviennent", souligne la missive, initiée par le député Jonathan Jackson, fils du leader des droits civiques Jesse Jackson. Le programme d'exemption interdit le profilage fondé sur l'appartenance ethnique, la religion ou l'origine nationale.

"Les citoyens américains sont souvent détenus et interrogés pendant des heures, soumis à des fouilles invasives de leurs appareils électroniques personnels et se voient arbitrairement refuser l'entrée sur le territoire", indique la lettre. "Ce même harcèlement se produit souvent lorsque ces mêmes citoyens américains quittent Israël pour rentrer aux États-Unis."

AP / J. Scott Applewhite 2019 © Les représentantes démocrates Ilhan Omar et Rashida Tlaib à Washington.

Ces critiques surviennent alors que l'administration Biden, notamment Tom Nides, l'ambassadeur en Israël, a fait pression pour l'adhésion d'Israël au programme, proposant un compromis pour assouplir certaines restrictions. Jackson a cependant insisté lors d'une réunion Zoom de l'Institut arabo-américain sur le fait que "tous les citoyens américains doivent être traités de manière égale et équitable. Ce n'est pas négociable".

Actuellement, les Israéliens qui n'ont pas la citoyenneté de l'un des 40 pays participant au programme d'exemption doivent demander l'autorisation de se rendre aux États-Unis, une procédure qui aboutit généralement à l'obtention d'un visa, mais qui peut être longue.