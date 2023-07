USA : la mortalité maternelle a plus que doublé depuis 1999 (étude)

Les femmes noires avaient les taux de mortalité maternelle les plus élevés dans certains États du nord-est

Le nombre de femmes américaines décédées dans l'année suivant leur grossesse a plus que doublé entre 1999 et 2019, avec le nombre de décès le plus élevé chez les femmes noires, selon une étude.

On estime à 1 210 le nombre de décès maternels en 2019, contre 505 en 1999, selon l'étude publiée dans la revue médicale JAMA.

Les plus fortes augmentations au fil du temps ont été observées chez les femmes amérindiennes et autochtones de l'Alaska, ont déclaré les chercheurs.

Le nombre de décès pour 100 000 naissances est passé de 12,7 à 32,2 dans l'ensemble, de 14,0 à 49,2 chez les Indiens d'Amérique et les autochtones de l'Alaska, de 26,7 à 55,4 chez les femmes noires, de 9,6 à 20,9 chez les Asiatiques, les Hawaïens et les autres insulaires du Pacifique, de 9,6 à 19,1 chez les Hispaniques, et 9,4 à 26,3 chez les femmes blanches, ont-ils estimé.

Contrairement aux études américaines précédentes sur la mortalité maternelle, qui se concentraient sur les tendances nationales, la présente étude a analysé les données État par État.

À la surprise des chercheurs, les femmes noires avaient les taux de mortalité maternelle les plus élevés dans certains États du nord-est.

"Souvent, les États du Sud sont désignés comme ayant les pires taux de mortalité maternelle du pays, alors que la Californie et le Massachusetts ont les meilleurs", a déclaré le Dr Allison Bryant, responsable de l'étude, du Mass General Brigham."Il est essentiel d'examiner les disparités entre les populations qui existent."