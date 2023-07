États-Unis : quatre morts et deux enfants blessés dans une fusillade à Philadelphie

Les quatre victimes sont des hommes entre 20 et 59 ans et les deux enfants blessés sont âgés de 2 et 13 ans

Au moins quatre personnes ont été tuées et deux enfants blessés dans une fusillade perpétrée lundi soir à Philadelphie, au Nord-Est des États-Unis. La police locale a annoncé avoir arrêté l’auteur présumé des tirs. Les quatre victimes sont des hommes entre 20 et 59 ans et les deux enfants blessés sont âgés de 2 et 13 ans, a indiqué la commissaire de police de Philadelphie, Danielle Outlaw, à la presse. Drew Hallowell/Getty Images/AFP Les lieux de la fusillade qui a fait quatre morts, à Philadelphie, États-Unis Le suspect, un homme d’une quarantaine d’années, a été arrêté portant un gilet pare-balles et armé d'un fusil et d'une arme de poing, a précisé la commissaire. Il a été interpellé près du lieu de la fusillade dans le Sud-Ouest de la ville. "Je ne sais pas s'il tirait avec son fusil ou son pistolet pendant que nous le poursuivions mais, oui, il tirait activement des coups de feu", a-t-elle ajouté. "Nous n'avons absolument aucune idée de ce qui s'est passé", a poursuivi Mme Outlaw ajoutant que la police tentait d'identifier formellement le tireur. La police a également annoncé l'arrestation d'une deuxième personne qui aurait riposté aux coups de feu du tireur présumé. "A un moment donné, alors que les victimes étaient visées par des coups de feu, nous avons une autre personne qui s'est procuré une arme à feu d'une manière ou d'une autre et a riposté en direction du tireur que nous avons arrêté", a signalé la cheffe de la police de Philadelphie. DREW HALLOWELL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Les lieux de la fusillade qui a fait quatre morts, à Philadelphie, États-Unis Il s’agit de la 341e fusillade enregistrée aux États-Unis depuis le début de l’année, selon l'association Gun Violence Archive. 21 696 personnes ont été tuées, dont 12 144 suicides. En 2022, 44 357 personnes avaient été tuées par balle aux États-Unis, dont plus de la moitié de suicides. Le week-end dernier, deux personnes ont été tuées et 28 blessées dans une fusillade lors d'une fête de quartier à Baltimore, également au Nord-Est du pays.