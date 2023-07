Canada : l'église anglicane retire une prière appelant à la conversion des Juifs

"Le changement de cette prière représente une étape importante dans les relations entre anglicans et juifs", a affirmé le rabbin Adam Stein

L'Église anglicane du Canada a voté en faveur du retrait de ses livres de prières d'une prière appelant à la conversion des Juifs, a rapporté mercredi le Jewish Telegraphic Agency (JTA).

La décision, prise vendredi lors d'une réunion de l'Église à Calgary, ratifie une décision annoncée il y a trois ans de remplacer la prière par des bénédictions appelant à la réconciliation avec les Juifs. À l'époque, l'évêque anglican du Québec avait déclaré que ce changement aiderait l'Église à "reconnaître sa participation à l'antisémitisme et à s'en repentir" et l'aiderait à "cesser de cibler les juifs dans nos efforts d'évangélisation et à adopter une position humble et réconciliatrice avec nos aînés juifs dans la foi". "Nous félicitons le Synode général pour cette décision importante", a déclaré le rabbin Adam Stein, de la Congrégation Beth Israel à Vancouver, au nom du Caucus rabbinique canadien et du Centre canadien pour Israël et des affaires juives.

AFP / DON EMMERT

"Un dialogue interreligieux authentique exige le respect", a déclaré M. Stein, qui s'est adressé aux responsables religieux en 2019. "Toute tentative par l'un de convertir l'autre est l'antithèse du respect. Le changement de cette prière représente une étape importante dans les relations entre anglicans et juifs et invite les anglicans à adopter une position de réconciliation avec la communauté juive."

Cette décision intervient au milieu d'une série d'efforts visant à supprimer les éléments antisémites de la liturgie et des pratiques chrétiennes.

En 2021, le pape François a restreint l'utilisation de la messe en latin, une liturgie traditionaliste qui comprend une prière pour la conversion des Juifs, parce qu'il craignait qu'elle soit utilisée par ceux qui n'acceptaient pas la déclaration de 1965 de l'Église catholique selon laquelle les Juifs n'étaient pas responsables de la mort de Jésus. Il avait également condamné l'antisémitisme.