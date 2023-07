Le FBI enquête sur l'ex-envoyé de Biden en Iran pour "manipulation présumée d'informations classifiées"

Rob Malley a joué un rôle crucial dans les efforts visant à relancer l'accord sur le nucléaire iranien

L'ex-envoyé spécial du président Biden pour l'Iran, Rob Malley, fait l'objet d'une enquête du FBI pour la manipulation présumée d'informations classifiées, selon des sources internes du département d'État. L'investigation était Initialement menée par le Bureau de la sécurité diplomatique, mais elle a ensuite été transmise au FBI, ce qui suggère la possibilité d'un délit.

Rob Malley, qui avait un rôle crucial dans les efforts visant à relancer l'accord sur le nucléaire iranien, a déclaré qu'il était en congé à cause de l'examen de son habilitation de sécurité, et ajouté qu'il s'attend à une résolution rapide et favorable de l'enquête.Le départ de Malley, qui avait également la tâche de gérer la libération des Américains détenus en Iran, intervient alors que les pourparlers indirects s'étaient récemment intensifiés entre les États-Unis et l'Iran, qui a progressivement intensifié son enrichissement d'uranium).

Malley a été l'un des architectes de l'accord nucléaire iranien de 2015, ou JCPOA, signé par le président Obama et annulé par le président Trump en 2018. Il a été une voix forte de l'administration américaine pour la diplomatie avec l'Iran, ce qui lui a valu des critiques de la part de responsables israéliens.

Brendan Smialowski (AFP) Rob Malley, ancien négociateur américain de l'accord sur le nucléaire iranien

Il a été nommé envoyé spécial pour l'Iran en janvier 2021, ce qui avait alors suscité des spéculations selon lesquelles l'administration Biden cherchait à relancer le JCPOA. Toutefois, en raison de l'augmentation des livraisons d'armes de l'Iran à la Russie pour une utilisation éventuelle contre l'Ukraine, les responsables américains disent qu'un accord avec l'Iran n'est pas envisageable pour l'instant.