Californie : les actes antisémites en forte augmentation

Selon un rapport, le nombre d’actes ciblant des juifs dans le “Golden State” a augmenté de 24,3% l’année dernière

Entre 2021 et 2022, ce ne sont pas moins de 189 incidents antisémites qui ont été répertoriés, soit une augmentation de 24,3% sur un an. Les agressions répertoriées n’incluent pas les injures, les tags, la diffamation ou l’incitation à la haine à travers des prospectus par exemple. C’est l’une des conclusions du rapport annuel sur les crimes de haine en Californie, qui vient d’être publié par les autorités de l’État le plus peuplé de l’Union. Il ressort de ce rapport que les Juifs sont la cible numéro un des attaques à caractère religieux.

Oscar Ferreira/i24 NEWS Prise de vue depuis les collines de Los Angeles, en Californie

Environ 200’000 juifs vivent en Californie

2.120 crimes de haine ont été signalés pour l’année 2022 en Californie, soit une augmentation de 20,2%. Les Juifs, les Noirs et la communauté LGBT sont les trois communautés les plus touchées. Les crimes de haine contre les Asiatiques sont quant à eux à la baisse.

Selon des chiffres de l’ADL (Anti-Defamation League), la Californie se classe deuxième en termes de nombre d’incidents antisémites après l’État de New York. L’ADL précise que ce classement prend en compte la différence démographique, puisque l’État de New York est de loin celui qui compte la plus forte population juive (1,7 millions de personnes).

Oscar Ferreira/i24NEWS Le quartier gay de Castro, à San Francisco

La ville de San Francisco dans la Sillicon Valley, capitale mondiale de la high-tech, connaît quant à elle une crise sans précédent. Depuis le COVID, la criminalité de rue, la consommation de drogue - notamment les ravages causés par le Fentanyl - et les sans-abris sont en hausse constante. Une situation qui a des répercussions également sur les chiffres de la criminalité et de l’antisémitisme. Le rapport indique toutefois que malgré un contexte très peu favorable, le nombre de crimes antisémites est en baisse dans la ville. La raison principale ? La balance négative de l'émigration, avec une fuite constante des habitants qui souhaitent s'éloigner d'un centre-ville aux airs de bidonville.