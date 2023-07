New York : un étudiant israélien poignardé lors d'une attaque antisémite

Les actes anti-juifs aux États-Unis ont augmenté de près de 30% en 2022

Un étudiant israélien a été victime d'une attaque antisémite à l'arme blanche, Dans la nuit de vendredi à samedi dans le quartier de Brooklyn, à New York. Heureusement, il a pu sortir de l'hôpital seulement quelques heures après l'incident.

Lors de cette attaque, les deux agresseurs ont abordé l'étudiant en lui demandant s'il était juif. Après avoir confirmé sa judéité, il a été poignardé au bras, apparemment avec un tournevis. Choqué par cette agression, il a immédiatement partagé son expérience avec Yaacov Behrman, un représentant de la communauté juive du quartier de Crown Heights, qui a relayé l'incident sur les réseaux sociaux.

"Une enquête est actuellement en cours pour déterminer s'il s'agit d'un crime de haine. Selon la victime, il a été interrogé sur son identité juive. Bien que visiblement traumatisée, la victime a exprimé sa gratitude de ne pas avoir subi de blessures plus graves", a indiqué M. Behrman après l'agression.

"Cet incident est très préoccupant et nous avons pleinement confiance dans la capacité de la police de New York à mener une enquête approfondie et à appréhender les auteurs de l'agression", a-t-il ajouté. La Ligue anti-diffamation a également confirmé l'incident et a indiqué qu'elle était en contact avec les forces de l'ordre et les partenaires de la communauté pour traiter cette affaire.

Selon l'organisation de lutte contre l'antisémitisme, les actes anti-juifs aux États-Unis ont augmenté de près de 30% en 2022. Le nombre de 3 697 incidents antisémites enregistrés dans le pays l'année dernière est "le plus élevé jamais enregistré depuis que l'ADL a commencé à recenser les incidents antisémites en 1979".